Нацгвардійці з "Ігли" збили російський гелікоптер Мі-24 під Бахмутом

Повідомляється, що ударний гелікоптер росіян завдавав вогневого ураження по українських підрозділах та прикривав із повітря ворожу піхоту, що наступала на нашу лінію оборони. Гвардійці зазначають, що гелікоптер почав втрачати висоту від влучання ракети та знижуватися, доля пілота невідома.

"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", - розповів начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення з псевдо Партизан.

Нацгвардія зазначає, що Мі-24 - це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі.

Нагадаємо, що вчора прикордонники збили ворожий штурмовик Су-25 у небі над Бахмутом.

Сьогодні захисники знищили російський розвідувальний дрон на Запорізькому напрямі.

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