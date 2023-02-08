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Нацгвардійці з "Ігли" збили російський гелікоптер Мі-24 під Бахмутом

Фото: нацгвардійці з "Ігли" збили російський гелікоптер Мі-24 під Бахмутом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

Повідомляється, що ударний гелікоптер росіян завдавав вогневого ураження по українських підрозділах та прикривав із повітря ворожу піхоту, що наступала на нашу лінію оборони. Гвардійці зазначають, що гелікоптер почав втрачати висоту від влучання ракети та знижуватися, доля пілота невідома.

"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", - розповів начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення з псевдо Партизан.

Нацгвардія зазначає, що Мі-24 - це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі.

Нагадаємо, що вчора прикордонники збили ворожий штурмовик Су-25 у небі над Бахмутом.

Сьогодні захисники знищили російський розвідувальний дрон на Запорізькому напрямі.

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БахмутДонецька областьВійна Росії проти УкраїниНацгвардія