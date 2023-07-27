Нацгвардійці досягли успіхів на Мелітопольському напрямку, закріплюються на рубежах

Нацгвардійці досягли успіхів в наступі на Мелітопольському напрямку. Наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За словами Уршаловича, Нацгвардійці "мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій". Зокрема на Херсонському напрямку ворог продовжує вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Нацгвардійці, зі свого боку, проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування. Ситуація на фронті Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни почали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки. Згідно з даними Генерального штабу, минулої доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.