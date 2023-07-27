Нацгвардейцы добились успехов на Мелитопольском направлении, закрепляются на рубежах

Нацгвардейцы добились успехов в наступлении на Мелитопольском направлении. Пока закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По словам Уршаловича, Нацгвардейцы "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку на направлениях дальнейших действий".

В частности, на Херсонском направлении враг продолжает вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов. Нацгвардейцы, со своей стороны, проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские воины начали значительную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с использованием большого количества техники.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений.