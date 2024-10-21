У Нацгвардії розповіли, як змінилися дії РФ на Лимано-Бахмутському напрямку

Російські окупанти після кількох місяців перерви почали використовувати важку техніку для штурмів на Лимано-Бахмутському напрямку. Ворог зазнає там великих втрат.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив командир екіпажу безпілотників "Кара небесна" 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш.

Він розповів, що на Лимано-Бахмутському напрямку російські окупанти не штурмували позиції українських захисників за допомогою важкої техніки 2-3 місяці.

"Зараз вони почали використовувати цю техніку. За три тижні мінус 25 одиниць техніки, БМП, танки, БТР, МТЛБ тощо були знищені саме на напрямку, де оборону тримає бригада "Рубіж", - уточнив Отченаш.

За його словами, такі дії ворога є показником того, що він накопичував важку техніку, щоб отримати від цього "певні плюси".

"Але знову ж таки реально єдине, що вони отримали, це купа знищеної техніки, велика кількість військовослужбовців, які робили акробатичні трюки та встановлювали рекорди світу у стрибках у висоту", - наголосив воїн.