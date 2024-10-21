В Нацгвардии рассказали, как изменились действия РФ на Лимано-Бахмутском направлении

Российские оккупанты после нескольких месяцев перерыва снова начали использовать тяжелую технику для штурмов на Лимано-Бахмутском направлении. Враг несет там большие потери.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил командир экипажа беспилотников "Кара небесная" 4-ой бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш.

Он рассказал, что на Лимано-Бахмутском направлении российские оккупанты не штурмовали позиции украинских защитников при помощи тяжелой техники 2-3 месяца.

"Сейчас они стали использовать эту технику. За три недели минус 25 единиц техники, БМП, танки, БТР, МТЛБ и т.д. были уничтожены именно на направлении, где оборону держит бригада "Рубеж", - уточнил Отченаш.

По его словам, такие действия врага являются показателем того, что он накапливал тяжелую технику, чтобы получить от этого "определенные плюсы".

"Но опять же реально единственное, что они получили, это куча уничтоженной техники, большое количество военнослужащих, которые делали акробатические трюки и устанавливали рекорды мира в прыжках в высоту", - подчеркнул воин.