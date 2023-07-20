Нацгвардія знищила скупчення ворожих сил в районі Сватового

Як розповів Уршалович, сьогодні на Куп'янському та Лиманському напрямках агресор намагається перевірити стійкість оборони наших воїнів. Також намагався прорвати рубежі й вклинитися в бойові порядки, однак його спроби не мали успіху та були відбиті.

"За минулий тиждень по підрозділах Національної гвардії на зазначених напрямках російські окупанти 9 разів застосовували авіацію і близько 700 разів танки, РСЗВ та ствольну артилерію. Попри потужний вогневий вплив противника воїни-гвардійці професійно виконують бойові завдання", - відзначив Уршалович.

Під час повітряної розвідки в лісовому масиві на околиці одного із населених пунктів в районі Сватового Нацгвардійці виявили скупчення сил і засобів противника, зокрема:

батарею 152-мм самохідних артилерійських систем 2С19;

2 польових пункти управління ворога.

"Після вогневого ураження виявлених цілей підтверджено, що противник, зазнавши суттєвих втрат у живій силі та техніці, відступив у глибину своєї оборони", - додав представник Головного управління Нацгвардії.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили України продовжують ведення контрнаступальних операцій відразу на кількох напрямках, а також змусили ворога відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще близько 530 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 240 тисяч одиниць особового складу.