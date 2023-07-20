ЗСУ захоплюють нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення контрнаступальний операцій відразу на кількох напрямках. ЗСУ змусили російські сили відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступальні операції на Куп’янському напрямку. Джерела з РФ стверджували про просування росіян, однак ISW не спостерігала візуального підтвердження цих заяв.

У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують утримуватися на Куп'янському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 18 липня повідомила, що наступ росіян на цьому напрямку виявився безуспішним, а ініціативою володіють українські сили.

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська неодноразово намагалися просунутися в напрямку Сватове-Кремінна і постійно атакували українські позиції в Білогорівці, щоб створити нову лінію оборони для захисту Лисичанська. Він зазначив, що ситуація на напрямку Сватове-Кремінна стабілізувалася.

Російське джерело стверджувало, що сили РФ досягли успіхів поблизу Кармазинівки (12 км на південний захід від Сватового), але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакували російські сили на північний захід від Нововодяного (17 км на південний захід від Сватового).





Бої у Донецькій області

19 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута, на окремих ділянках здобули успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що українські сили просувалися на захід від Андріївки.

Генштаб України повідомив, що українські сили продовжували наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Російські "воєнкори" стверджували 18 і 19 липня, що українські війська незначно просунулися в районі Кліщіївки і звільнили нові позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту.

Російські війська 19 липня провели обмежені контратаки в районі Бахмута і не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська безуспішно контратакували в напрямку Міньківки, Григорівки, Берхівки та Іванівського.

Повідомляється, що 19 липня українські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж фронту Авдіївка-Донецьк і досягли успіхів. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили також проводили атаки поблизу Кам’янки та Куртиної Балки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нібито незначно просувалися на північний захід від Мар’їнки. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Невельського, Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки.

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень повідомив, що російські десантно-штурмові загони "Шторм-Z" провели безуспішні наступальні дії між Олександрівкою (26 км на південний захід від Авдіївки) і Мар’їнкою. Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили безуспішно атакували українські опорні пункти під Авдіївкою.

"Південна вісь"

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і просувалися в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що українські війська просувалися на північ від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли успіху на напрямках Велика Новосілка-Старомайорське та встановили контроль над новими невизначеними посадками.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські десантники здійснили значну кількість наступальних дій на напрямку Велика Новосілка-Старомайрське. Він зазначив , що російські війська втрачають вогневе керування в цьому районі і що це вектор українського просування на Бердянськ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 18 липня, що українські сили також досягли успіху на лінії Велика Новосілка-Урожайне.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Рівнополя, Новодарівки та на північ від Приютного.

Шершень повідомив, що українські сили просунулися більше ніж на кілометр у невизначеному районі в напрямку Мелітополя. Маляр заявила, що українські війська досягли успіху на лінії Мала Токмачка-Новопокровка.

Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що українська артилерія вразила російські військові склади в Бурчаку (42 км на південний захід від Оріхова).