Нацгвардія відмовилася від резонансної закупки щитів для розгону протестів

Посилення Нацгвардії

У травні 2024 року Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроект №10311 про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями.

Документ врегульовує питання, що пов’язані із застосуванням нацгвардійцями заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.

Ініціатива також викликала резонанс у громадськості - люди також побоюються, що силовиків готують до придушення акцій протесту.

У березні 2025 року законопроект схвалили до другого читання. У Нацгвардії зазначили, що документ не розширює права бійців на застосування сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.