Нацгвардия отказалась от резонансной закупки щитов для разгона протестов

Усиление Нацгвардии

В мае 2024 года Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" касательно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими.

Документ регулирует вопросы, связанные с применением нацгвардейцами мер принуждения, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Инициатива также вызвала резонанс у общественности - люди также опасаются, что силовиков готовят к подавлению акций протеста.

В марте 2025 года законопроект одобрили ко второму чтению. В Нацгвардии объяснили, что документ не расширяет права бойцов на применение силы.

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