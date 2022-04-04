Нацгвардия получила важные документы об оккупантах, которые вели бои в Киевской области

Нацгвардейцы получили важные документы батальонно-тактической группы бригады России, которые вели бои в одном из районов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В частности, в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальйонно-тактической группы войск РФ.

Также в ходе тщательного обследования было найдено важную документацию: книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблицу позывных батальйонно-тактической группы.

"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень весомая и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - сказал командир воинской части Национальной гвардии Украины, личный состав которой проводил разведку.

Национальная гвардия Украины получила важные документы батальйонно-тактической группы бригады РФ (facebook.com/NGUmainpage)