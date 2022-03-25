Черновицкая прокуратура передала на нужды армии 37 автомобилей и 15 тонн дизеля
Черновицкая прокуратура в рамках уголовных производств изъяла и передала на нужды Вооруженных Сил Украины 37 автомобилей. Кроме того, украинским военным передали 15 тонн дизельного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"По инициативе Черновицкой областной прокуратуры 37 автомобилей, изъятых в ходе досудебного расследования уголовных производств, передано в пользование Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии", - говорится в сообщении.
Также в рамках расследования уголовного дела изъято 15 тонн дизельного топлива, которое передали на нужды украинской армии.
Напомним, представитель Минобороны США заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.