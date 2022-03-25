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Черновицкая прокуратура передала на нужды армии 37 автомобилей и 15 тонн дизеля

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Черновицкая область, Пятница 25 марта 2022 17:58
Черновицкая прокуратура передала на нужды армии 37 автомобилей и 15 тонн дизеля Фото: в Черновцах на нужды армии передали 37 авто и дизтопливо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Черновицкая прокуратура в рамках уголовных производств изъяла и передала на нужды Вооруженных Сил Украины 37 автомобилей. Кроме того, украинским военным передали 15 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По инициативе Черновицкой областной прокуратуры 37 автомобилей, изъятых в ходе досудебного расследования уголовных производств, передано в пользование Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Также в рамках расследования уголовного дела изъято 15 тонн дизельного топлива, которое передали на нужды украинской армии.

Напомним, представитель Минобороны США заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования.

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