Нацгвардія здобула важливі документи про окупантів, які вели бої у Київській області

Нацгвардійці здобули важливі документи батальйонно-тактичної групи бригади Росії, які вели бої в одному з районів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Дані документи вже передані до вищого штабу для подальшого опрацювання. Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка надалі може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів", - сказав командир військової частини Національної гвардії України, особовий склад якої проводив розвідку.

Також у ході ретельного обстеження було знайдено важливу документацію: книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних батальйонно-тактичної групи.

Зокрема, в районі населеного пункту у Бородянському районі Київської області військовослужбовці НГУ знайшли місце розташування командного пункту батальйонно-тактичної групи військ РФ.

Раніше ми повідомляли, що нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку.

Також ми писали, що Чернівецька прокуратура передала на потреби армії 37 автомобілів та 15 тонн дизеля.

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