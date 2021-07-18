Нацгвардия и полиция в пик туристического сезона начали совместное патрулирование Одессы

Сотрудники Национальной гвардии и полицейские приступили к совместному патрулированию на улицах Одессы. В город прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД .

Как отмечается в сообщении, профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушениям проводится в два этапа. После первого - подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились на патрулирование.

В частности, 17 июля правоохранители Одесской области совместно с миграционной службой отрабатывали прилегающую территорию самой известной части города для отдыха и развлечений - Аркадию. Они непосредственно выявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личность.

"Все лица, находящиеся в стране нелегально, были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств их пересечения границы и пребывания на территории нашего государства", - говорится в сообщении.