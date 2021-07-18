Нацгвардія та поліція в пік туристичного сезону почали спільне патрулювання Одеси

Співробітники Національної гвардії та поліцейські приступили до спільної варти на вулицях Одеси. До міста прибули правоохоронці з різних підрозділів та куточків України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС .

Як зазначається в повідомленні, профілактичне відпрацювання з протидії вуличним кримінальним правопорушенням проводиться у два етапи. Після першого - підготовчого, правоохоронці приступили до практичної стабілізації криміногенної обстановки. Після обміну досвідом та ретельної підготовки патрулі вирушили захищати спокій одеситів та гостей міста.

Зокрема, 17 липня правоохоронці Одещини спільно з міграційною службою відпрацьовували прилеглу територію найвідомішої частини міста для відпочинку та розваг - Аркадію. Вони безпосередньо виявляли громадян-іноземців та перевіряли наявність документів, які посвідчують їх особу.

"Всіх осіб, що перебувають в країні нелегально, було затримано для подальшого з’ясування обставин їх перетину кордону та перебування на території нашої держави", - йдеться в повідомленні.