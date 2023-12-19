Нацгвардія отримала майже три десятки бронетранспортерів M113

"Бронетранспортери забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, доставлятимуть військових на позиції та боєприпаси на передній край, евакуювати поранених з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бронетранспортери придбали в одній із європейських країн. Машини перебували на зберіганні та перед відправкою в Україну пройшли модернізацію.

Що відомо про M113

M113 – це багатоцільовий бронетранспортер, який перебував у серійному виробництві з 1960 до 2007 року. Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, значних кількостях поставлявся також до інших країн.

Загальна кількість випущених бронетранспортерів M113, включаючи машини на його базі, становить понад 88 тисяч штук. Станом на 2022 рік використовуються більш ніж у 44 країнах світу, включаючи США.

Бронетранспортер розрахований на перевезення 13 осіб, його броня може витримати попадання уламків мін та куль калібром до 14,5 мм.

Постачання бронемашин M113 в Україну

Універсальні бронетранспортери від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно використовуються українськими військами. Про їхню передачу ЗСУ повідомляло кілька країн.

Так, Португалія 20 червня 2023 року оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли гаубиці та бронемашини M113.

Також нещодавно повідомлялося, що бельгійська компанія поставила в Україну десять модернізованих бронемашин М113. У червні Литва оголосила про передачу Україні ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.