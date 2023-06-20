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Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113

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Вівторок 20 червня 2023 21:26
Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113 Фото: M113 (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.

Допомога від Португалії

Ще у березні Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.

Вже у квітні Португалія анонсувала поставки Україні п'яти аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Нещодавно стало відомо, що португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої тривалості польоту для підтримки наземних і морських операцій.

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