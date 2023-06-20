Португалія передасть Україні партію гаубиць і бронемашин M113
Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Португалії.
"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.
Допомога від Португалії
Ще у березні Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.
Вже у квітні Португалія анонсувала поставки Україні п'яти аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.
Нещодавно стало відомо, що португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої тривалості польоту для підтримки наземних і морських операцій.
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