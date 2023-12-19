Нацгвардия получила почти три десятка бронетранспортеров M113

"Бронетранспортеры обеспечат огневую поддержку подразделений в бою, будут доставлять военных на позиции и боеприпасы на передний край, эвакуировать раненых с поля боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бронетранспортеры были приобретены в одной из европейских стран. Машины находились на хранении и перед отправкой в Украину прошли модернизацию.

Что известно об M113

M113 – это многоцелевой бронетранспортер, который находился в серийном производстве с 1960 по 2007 год. Длительное время оставался основным бронетранспортёром США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны.

Общее количество выпущенных бронетранспортёров M113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч штук. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США.

Бронетранспортер рассчитан на перевозку 13 человек, его броня может выдержать попадание осколков мин и пуль калибром до 14,5 мм.

Поставки бронемашин M113 в Украину

Универсальные бронетранспортеры с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно используются украинскими войсками. Об их передаче ВСУ сообщало несколько стран.

Так, Португалия 20 июня 2023 года объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли гаубицы и бронемашины M113.

Также недавно сообщалось, что бельгийская компания поставила в Украину десять модернизированных бронемашин М113. В июне Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.