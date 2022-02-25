Нацгвардия обезвредила фейковое подразделение терробороны

Военные Национальной гвардии в Киеве ликвидировали диверсионную группу кафиров, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военной части 3030.
Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева. Вместе с тем они призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.
Профиль Национальной гвардии Украины в сети добавил, что военные продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".
К слову, ранее министр обороны Алексей Резников призвал россиян не отправлять близких на верную смерть.
Напомним, что Вооруженные силы сожгли четыре десятка единиц техники России под Конотопом.