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Нацгвардия обезвредила фейковое подразделение терробороны

Автор: Антон Федорцив

Военные Национальной гвардии в Киеве ликвидировали диверсионную группу кафиров, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военной части 3030.

Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева. Вместе с тем они призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Профиль Национальной гвардии Украины в сети добавил, что военные продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".

К слову, ранее министр обороны Алексей Резников призвал россиян не отправлять близких на верную смерть.

Напомним, что Вооруженные силы сожгли четыре десятка единиц техники России под Конотопом.

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НацгвардияВторжение России в Украину