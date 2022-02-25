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Украинские защитники под Конотопом сожгли около 40 единиц техники российских оккупантов

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 22:30
Украинские защитники под Конотопом сожгли около 40 единиц техники российских оккупантов Фото: под Конотопом сожгли около 40 единиц российской военной техники (facebook.com/Semenikhin)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Возле Конотопа (Сумская область) украинские защитники сожгли около 40 единиц военной техники российских оккупантов. Враг остановился у города - у него проблемы с горючим и снабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"На окраине города находится около 40 единиц сгоревшей российской техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после тяжелых боев и значительных потерь российские войска остановились возле Конотопа. Оккупанты испытывают проблемы с горючим и снабжением.

"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить топливо. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", - уточнили украинские военные и рекомендовали "помочь" оккупантам топливом с сахаром.

Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог. Мэр города Артем Семенихин выложил в фото и видео уничтоженной техники оккупантов.

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