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Нацгвардія знешкодила фейковий підрозділ терооборони

Автор: Антон Федорців

Військові Національної гвардії у Києві ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військової частини 3030.

Нацгвардійці відзвітували про викриття фейкового підрозділу територіальної оборони Києва. Разом із тим, вони закликали містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Профіль Національної гвардії України в мережі додав, що військові продовжують працювати над виявленням диверсантів по Києву. Усіх їх пообіцяли "запакувати".

До слова, раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав росіян не відправляти близьких на вірну смерть.

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