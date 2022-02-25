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Нацгвардия обезвредила фейковое подразделение терробороны

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 22:48
Нацгвардия обезвредила фейковое подразделение терробороны Фото: Обезвреженные диверсанты (facebook.com/vch3030)
Автор: Антон Федорцив

Военные Национальной гвардии в Киеве ликвидировали диверсионную группу кафиров, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военной части 3030.

Нацгвардейцы отчитались о разоблачении фейкового подразделения территориальной обороны Киева. Вместе с тем они призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Профиль Национальной гвардии Украины в сети добавил, что военные продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".

К слову, ранее министр обороны Алексей Резников призвал россиян не отправлять близких на верную смерть.

Напомним, что Вооруженные силы сожгли четыре десятка единиц техники России под Конотопом.

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