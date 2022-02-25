Нацгвардія знешкодила фейковий підрозділ терооборони
Фото: Знешкоджені диверсанти (facebook.com/vch3030)
Військові Національної гвардії у Києві ліквідували диверсійну групу окупантів, яка видавала себе за підрозділ територіальної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військової частини 3030.
Нацгвардійці відзвітували про викриття фейкового підрозділу територіальної оборони Києва. Разом із тим, вони закликали містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
Профіль Національної гвардії України в мережі додав, що військові продовжують працювати над виявленням диверсантів по Києву. Усіх їх пообіцяли "запакувати".
До слова, раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав росіян не відправляти близьких на вірну смерть.