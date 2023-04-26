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Нацгвардія Норвегії навчатиме військовослужбовців ЗСУ

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Середа 26 квітня 2023 05:45
Нацгвардія Норвегії навчатиме військовослужбовців ЗСУ Фото: військові ЗСУ пройдуть навчання в Норвегії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців Збройних Сил України з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.

Ця підготовка збільшить перевагу України над Росією у випадку, якщо справа дійде до відправки добре вмотивованих та підготовлених військових на поле бою. Зазначається, що курс є першим з кількох, де українські військові отримають якісну професійну підготовку в Норвегії протягом чотирьох інтенсивних тижнів.

Полковник Єнс, який набирав інструкторів та підготував все необхідне для навчання, заявив, що українські солдати матимуть можливість зустрітися з професійними та кваліфікованими інструкторами з Національної гвардії та Збройних Сил Норвегії, які забезпечать їх якісною підготовкою.

Крім того, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що українські військові будуть добре піклуватися під час перебування в Норвегії.

"У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище - окопи та опорні пункти”, - розповів полковник Єнс.

Нагадаємо, що Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.

Також повідомлялось, що Данія та Норвегії домовилися спільно передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Вони підходять для артилерійських установок CAESAR.

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