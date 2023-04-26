ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацгвардия Норвегии будет обучать военнослужащих ВСУ

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 05:45
Нацгвардия Норвегии будет обучать военнослужащих ВСУ Фото: военные ВСУ пройдут обучение в Норвегии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Норвежские инструкторы из Национальной гвардии приступили к обучению ста военнослужащих Вооруженных Сил Украины по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Эта подготовка увеличит преимущество Украины России, если дело дойдет до отправки хорошо мотивированных и подготовленных военных на поле боя. Отмечается, что курс первый из нескольких, где украинские военные получат качественную профессиональную подготовку в Норвегии в течение четырех интенсивных недель.

Полковник Йенс, набиравший инструкторов и подготовивший все необходимое для обучения, заявил, что у украинских солдат будет возможность встретиться с профессиональными и квалифицированными инструкторами из Национальной гвардии и Вооруженных Сил Норвегии, которые обеспечат их качественной подготовкой.

Кроме того, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что украинские военные будут хорошо заботиться во время пребывания в Норвегии.

"В месте обучения уже готовы места для проживания и поселения. Кухня ориентирована на украинские блюда, а на тренировочном поле создана соответствующая боевая среда - окопы и опорные пункты", - рассказал полковник Йенс.

Напомним, что Норвегия ввела новый пакет санкций против России и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.

Также сообщалось, что Дания и Норвегия договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Они подходят для артиллерийских установок CAESAR.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России