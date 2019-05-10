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В Нацгвардии испытали американский гранатомет

Новости » Общество    10.05.2019 - 21:39
В Нацгвардии испытали американский гранатомет
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Национальная гвардия в настоящее время имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США

Военнослужащие Национальной гвардии Украины протестировали, полученный из Соединенных Штатов Америки, гранатомет PSRL-1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной гвардии в Facebook.

Военные отметили, что американский гранатомет обладает преимуществами перед ручным гранатометом РПГ-7. PSRL-1 поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра.

Национальная гвардия в настоящее время имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства Соединенных Штатов. Кроме того, уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине было создано электромагнитное оружие предназначенное для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Кроме того, в конце 2018-го года анонсировалось, что Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия. Так, отмечалось, что начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

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