Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера

В Николаеве нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем ликвидировал российского снайпера, который уже несколько дней не давал покоя нашим бойцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.

В Нацгвардии также показали фото украинского бойца, который ликвидировал снайпера оккупантов.

Вражеского снайпера заметили на территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников. Больше он никого не побеспокоит.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перечислил те меры, которыми можно сдержать военную агрессию РФ в отношении Украины, а также защитить другие соседние страны.

По словам главы государства, новые санкции должны прекратить экспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Также для российских кораблей необходимо закрыть мировые порты.

Грузовые компании должны прекратить отправлять и получать товары из России и в Россию. И все банки должны быть исключены из платежной системы Swift.

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