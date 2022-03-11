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Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера

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Николаев, Пятница 11 марта 2022 05:47
Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера Фото: в Николаеве нацгвардеец точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Роман Мирончук

В Николаеве нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем ликвидировал российского снайпера, который уже несколько дней не давал покоя нашим бойцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.

Вражеского снайпера заметили на территории одного из николаевских предприятий неподалеку передовых позиций украинских защитников. Больше он никого не побеспокоит.

В Нацгвардии также показали фото украинского бойца, который ликвидировал снайпера оккупантов.

Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера

Нацгвардеец точным пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перечислил те меры, которыми можно сдержать военную агрессию РФ в отношении Украины, а также защитить другие соседние страны.

По словам главы государства, новые санкции должны прекратить экспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Также для российских кораблей необходимо закрыть мировые порты.

Грузовые компании должны прекратить отправлять и получать товары из России и в Россию. И все банки должны быть исключены из платежной системы Swift.

Мы также писали о том, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области.

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