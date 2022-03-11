Нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів точним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера

У Миколаєві нацгвардієць з відстані більше 1000 метрів точним кулеметним вогнем ліквідував російського снайпера, який вже кілька днів не давав спокою нашим бійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.

Ворожого снайпера помітили на території одного з миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників. Більше він нікого не потурбує. У Нацгвардії також показали фото українського бійця, який ліквідував снайпера окупантів. Нацгвардієць точним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера (фото: facebook.com/NGUmainpage)