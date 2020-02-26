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Нацбанк: Украина выполнила большинство требований для новой программы с МВФ

Новости » Экономика     26.02.2020 - 19:00
Нацбанк: Украина выполнила большинство требований для новой программы с МВФ
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Работа над еще не выполненными предыдущими шагами уже подходит к концу

Украина выполнила большинство требований Международного валютного фонда (МВФ) для заключения новой программы. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью УНИАН.

Сологуб отметил, что у МВФ нет замечаний по вопросам монетарной политики.

"Во время визита миссии МВФ в Киев представители Фонда встретились с рядом государственных органов, в том числе, и НБУ. Во время встречи с представителями Фонда в НБУ мы обсуждали привычные вопросы: рост экономики, динамику инфляции, монетарную политику, состояние банковской системы. Новых вопросов не было. В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - заметил он.

Он отметил, что на техническом уровне достигнуты договоренности о расширенной трехлетней программе финансирования.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предыдущими шагами уже почти подошла к концу", - добавил Сологуб.

Отметим, 20 февраля экспертная миссия Международного валютного фонда приступила к переговорам с властями Украины.

19 февраля сообщалось, что команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев. Как заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, команда МВФ едет в Украину для обсуждения технических вопросов.

Как сообщало РБК-Украина, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предыдущих действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

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