Нацбанк: Україна виконала більшість вимог для нової програми з МВФ

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Робота над ще не виконаними попередніми кроками вже добігає кінця

Україна виконала більшість вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) для укладання нової програми. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю УНІАН.

Сологуб зазначив, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі, й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зауважив він.

Вын зазначив, що на технічному рівні досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування.

"Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже також майже добігла кінця", - додав Сологуб.

Зазначимо, 20 лютого експертна місія Міжнародного валютного фонду приступила до переговорів з владою України.

19 лютого повідомлялося, що команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ. Як заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, команда МВФ їде в Україну для обговорення технічних питань.

Як повідомляло РБК-Україна, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.