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Эксперты МВФ приедут в Киев для технических обсуждений

Новости » Экономика     18.02.2020 - 09:09
Эксперты МВФ приедут в Киев для технических обсуждений
Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

Команда МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений

Команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает офис МВФ в Киеве.

По словам Люнгмана, команда МВФ едет в Украину для обсуждения технических вопросов.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - заявил он.

Ранее сообщалось, что 11 января Кабинет министров Украины представил Верховной раде законопроект, которым запрещается возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Но Рада так и не приняла его.

Законопроект призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка. В то же время предусмотрено нововведение в ситуациях, когда Министерство финансов становится собственником такого банка (национализация).

В то же время, премьер Алексей Гончарук отметил, что зарегистрированный правительственный законопроект о выводе с рынка неплатежеспособных банков не связан с ПриватБанком.

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