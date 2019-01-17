В Нацбанке рассказали о путях возобновления кредитования в Украине

Смолий отметил, что несмотря на прогресс по некоторым сегментам, банки еще не работают на полную силу
В Верховную раду Украины внесут законопроект, который позволит создать конкурентную среду на вторичном рынке кредитов Украины. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.
Он отметил, что еще одним приоритетом Национального банка на 2019 год является возобновление кредитования.
"Несмотря на прогресс по некоторым сегментам за последние 2 года, банки еще не работают в полную силу. Особенно с крупными корпоративными заемщиками и ипотечными кредитами для населения. Мы понимаем, что помехой активному восстановлению кредитования стоит высокий риск неработающих кредитов", - сообщил Смолий.
По его словам, для решения проблемы в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития был разработан соответствующий законопроект.
"Способом решения этой проблемы, который поддерживает рынок, является создание правового поля для деятельности компаний по управлению задолженности. Разработанный в сотрудничестве с ЕБРР проект соответствующего закона способно обеспечить создание надлежащей конкурентной среды на вторичном рынке кредитов. Таким образом, он должен привести к быстрому сокращению проблемных портфелей банков", - добавил он.
Напомним, банки в Украине на протяжении 2018 года увеличили объем выданных населению кредитов на 31%.
Также РБК-Украина писало, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении.