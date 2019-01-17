У НБУ констатували збільшення кредитування населення в 2018

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

За словами голови НБУ Смолія, банки нарешті активізують кредитування

Банки в Україні впродовж 2018 року збільшили обсяг виданих населенню кредитів на 31%. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що банки нарешті активізують кредитування.

"За рік вони збільшили обсяг виданих населенню кредитів на 31%. Цей показник є досить промовистий щодо тези про вплив монетарної політики НБУ на обсяги кредитування банками. На сьогодні вже можна говорити про відновлення і повною мірою корпоративного кредитування. Погоджуюсь, що середні ставки за кредитами є високими, але вони диктуються й ризиками середовища, які банки закладають до цієї цифри", - заявив Смолій.

Раніше Смолій заявляв, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року. За його словами, українська економіка зростала максимальними темпами за сім останніх років. За даними НБУ, ріст ВВП буде на рівні 3,4%.

Також глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік. За його словами, коливання курсу гривні до долара протягом року можуть бути, оскільки зовнішня кон'юнктура для українських експортерів залежить від ситуації на зовнішньому ринку. Крім того, на ситуацію впливають ціни на енергетичні ресурси.