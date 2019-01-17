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В Нацбанку розповіли про шляхи відновлення кредитування в Україні

Новини » Економіка    17.01.2019 - 18:41
В Нацбанку розповіли про шляхи відновлення кредитування в Україні
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Смолій відзначив, що попри прогрес із деякими сегментами, банки ще не працюють на повну силу

У Верховну раду України внесуть законопроект, який дозволить створити конкурентне середовище на вторинному ринку кредитів України. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що ще одним пріоритетом Національного банку на 2019 рік є відновлення кредитування.

"Попри прогрес із деякими сегментами за останні 2 роки, банки ще не працюють на повну силу. Особливо з великими корпоративними позачальниками та іпотечними кредитами для населення. Ми розуміємо, що на заваді активному відновленню кредитування стоїть високий ризик непрацюючих кредитів", - повідомив Смолій.

За його словами, для вирішення проблеми у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку було розроблено відповідний законопроект.

"Способом розв’язання цієї проблеми, який підтримує ринок, є створення правового поля для діяльності компаній з управління заборгованості. Розроблений у співпраці з ЄБРР проект відповідного закону здатен забезпечити створення належного конкурентного середовища на вторинному ринку кредитів України. Таким чином, він має призвести до швидкого скорочення проблемних портфелів банків", - додав він.

Нагадаємо, банки в Україні впродовж 2018 року збільшили обсяг виданих населенню кредитів на 31%. 

Також РБК-Україна писало, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. 

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