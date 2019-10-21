В Нацбанке назвали условия МВФ для Украины по новой программе

В Национальном банке Украины сообщили, что условиями МВФ для Украины относительно новой программы является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью "Укринформ".

Как она отметила, обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе голосование закона о незаконном обогащении, а также реформа здравоохранения, реформа образования, земельная реформа, приватизация государственных предприятий, реформирование налоговой и таможни.

"Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах

и прогнозах макрофинансовой стабильности", - отметила она.

Рожкова отметила, что МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все, и что это обязательно будет иметь положительный эффект на бюджет, на ВВП, на дефицит бюджета, на текущий счет".

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в ходе этого визита будет согласована новая программа финансирования.

В частности, министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году.