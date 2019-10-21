У Нацбанку назвали умови МВФ для України щодо нової програми

У Національному банку України повідомили, що умовами МВФ для України щодо нової програми є прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах. Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Укрінформ".

Як вона зазначила, обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, у тому числі голосування закону про незаконне збагачення, а також почата реформа охорони здоров'я, реформа освіти, земельна реформа, приватизація державних підприємств, реформування податкової й митниці.

"Є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову. Це стосується, по-перше, питання бюджету - це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності", - зазначила вона.

Рожкова зазначила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернеться в Україну протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що в ході цього візиту буде погоджена нова програма фінансування.

Зокрема, міністр фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що Європейський союз може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги ще в цьому році.