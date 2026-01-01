Нацбанк знизив курс злотого на 9 копійок

Офіційний курс польського злотого на 2 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,7087 гривень за 1 злотий (-0,09 гривень порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,49 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,74 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім робочим днем на 11-13 копійок. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курс продажу впав на 5 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,24-1,70 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 18 копійок. Офіційний курс на 2 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,1701 гривень за 1 долар (-0,18 грн).

Офіційний курс євро впав до 49,5499 гривень за 1 євро (-0,24 грн).