ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Нацбанк встановив курс злотого на рівні 11,80 гривень

Україна, Середа 31 грудня 2025 17:15
UA EN RU
Нацбанк встановив курс злотого на рівні 11,80 гривень Фото: Курс злотого становить 11,80 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 1 січня 11,80 гривень, що на 1 копійку вище за курс 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 1 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8015 гривень за 1 злотий (+0,01 гривні порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,58 гривні або на 15%.

Нацбанк встановив курс злотого на рівні 11,80 гривеньbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,37-1,81 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 3 копійки. Офіційний курс на 1 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,3532 гривень за 1 долар (-0,03 грн).

Офіційний курс євро зріс до 49,7947 гривень за 1 євро (-0,06 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 30 грудня зріс на 5-9 копійок - до 42,33-42,40 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,80-49,87 гривень (майже без змін порівняно з попереднім днем).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 31 грудня було визначено на рівні 11,79 гривень, що на 5 копійок вище за курс попереднього дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем