Нацбанк встановив курс злотого на рівні 11,80 гривень
Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 1 січня 11,80 гривень, що на 1 копійку вище за курс 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 1 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8015 гривень за 1 злотий (+0,01 гривні порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,58 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,87 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 8-12 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,37-1,81 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 3 копійки. Офіційний курс на 1 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,3532 гривень за 1 долар (-0,03 грн).
Офіційний курс євро зріс до 49,7947 гривень за 1 євро (-0,06 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 30 грудня зріс на 5-9 копійок - до 42,33-42,40 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,80-49,87 гривень (майже без змін порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 31 грудня було визначено на рівні 11,79 гривень, що на 5 копійок вище за курс попереднього дня.