RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк снизил курс злотого на 9 копеек

Фото: Курс злотого составляет 11,71 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 2 января 11,71 гривен, что на 9 копеек ниже курса 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,7087 гривен за 1 злотый (-0,09 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,49 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,74 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим рабочим днем на 11-13 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курс продажи упал на 5 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,24-1,70 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 18 копеек. Официальный курс на 2 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,1701 гривен за 1 доллар (-0,18 грн).

Официальный курс евро упал до 49,5499 гривен за 1 евро (-0,24 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 31 декабря снизился на 10-13 копеек – до 42,20-42,30 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,51-49,61 гривен (-0,26-0,29 по сравнению с предыдущим днем).

Напомним, что официальный курс злотого на 1 января был установлен на уровне 11,80 гривен, что на 1 копейку выше курса предыдущего дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют