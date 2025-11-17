ua en ru
Економіка

Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 16:20
Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки Фото: Курс злотого знизився до 11,55 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 18 листопада порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,55 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5512 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,22 гривень і продають по 11,67 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 14 листопада на 1 копійку.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 18 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0670 гривень за 1 долар (+0,02 грн).

Офіційний курс євро становить 48,7872 гривень за 1 євро (-0,19 грн).

