Нацбанк знизив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 18 листопада порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,55 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5512 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,22 гривень і продають по 11,67 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 14 листопада на 1 копійку.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.