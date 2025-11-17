ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 16:20
Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки Фото: Курс злотого снизился до 11,55 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 18 ноября по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки – до 11,55 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5512 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

Нацбанк снизил курс злотого на 2 копейки

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,22 гривен и продают по 11,67 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 14 ноября на 1 копейку.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 18 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0670 гривен за 1 доллар (+0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,7872 гривен за 1 евро (-0,19 грн).

