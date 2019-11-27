Нацбанк заявил об атаке со стороны Коломойского

Правления Национального банка заявляет об атаке, инициированном олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Нацбанк заявил о "клевете в СМИ и проплаченных митингах под стенами банка".

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в НБУ "титушками ", - говорится в заявлении.

По данным НБУ, такие действия осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из ПриватБанка до национализации. В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены ", - говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что целью таких действий олигарха является дискредитация банка, нежелание возвращать средства и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего Международным валютным фондом.

Напомним, суд Лондона обязал бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) до 12 ноября 2019 года.

Также в интервью The New York Times Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. Как он отметил, Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов, а Украина готова забыть о войне.