Нацбанк залишив курс злотого без змін
Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 15 грудня на рівні 12 грудня - 11,71 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 15 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7143 гривні за 1 злотий (без змін з 12 грудня).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,49 гривні або на 14,6%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,73 гривень. Ці курси знизилися на 4-7 копійок порівняно з 11 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 21-22 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,23-1,70 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 8 копійок. Офіційний курс на 15 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1936 гривень за 1 долар (-0,08 грн).
Офіційний курс євро становить 49,4678 гривень за 1 євро (-0,05 грн).
Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 41,96-42,48 гривень, що на 4-8 копійок нижче за курс 11 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,23-49,86 гривень (зростання на 6-8 копійок порівняно з 11 грудня).