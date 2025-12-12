Нацбанк залишив курс злотого без змін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7143 гривні за 1 злотий (без змін з 12 грудня).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,49 гривні або на 14,6%.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,73 гривень. Ці курси знизилися на 4-7 копійок порівняно з 11 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 21-22 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,23-1,70 гривень.