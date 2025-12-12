ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк оставил курс злотого без изменений

Украина, Пятница 12 декабря 2025 19:40
UA EN RU
Нацбанк оставил курс злотого без изменений Фото: Курс злотого составляет 11,71 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 15 декабря на уровне 12 декабря - 11,71 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7143 гривен за 1 злотый (без изменений с 12 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,49 гривны или на 14,6%.Нацбанк оставил курс злотого без изменений

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,73 гривен. Эти курсы снизились на 4-7 копеек по сравнению с 11 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 21-22 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,23-1,70 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 8 копеек. Официальный курс на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1936 гривен за 1 доллар (-0,08 грн).

Официальный курс евро составляет 49,4678 гривен за 1 евро (-0,05 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 41,96-42,48 гривен, что на 4-8 копеек ниже курса 11 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,23-49,86 гривен (рост на 6-8 копеек по сравнению с 11 декабря).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе