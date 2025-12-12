Нацбанк оставил курс злотого без изменений
Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 15 декабря на уровне 12 декабря - 11,71 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7143 гривен за 1 злотый (без изменений с 12 декабря).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,49 гривны или на 14,6%.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,73 гривен. Эти курсы снизились на 4-7 копеек по сравнению с 11 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 21-22 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,23-1,70 гривен.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ снизил курс доллара к гривне на 8 копеек. Официальный курс на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1936 гривен за 1 доллар (-0,08 грн).
Официальный курс евро составляет 49,4678 гривен за 1 евро (-0,05 грн).
Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 41,96-42,48 гривен, что на 4-8 копеек ниже курса 11 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,23-49,86 гривен (рост на 6-8 копеек по сравнению с 11 декабря).