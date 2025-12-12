Нацбанк оставил курс злотого без изменений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7143 гривен за 1 злотый (без изменений с 12 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,49 гривны или на 14,6%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,73 гривен. Эти курсы снизились на 4-7 копеек по сравнению с 11 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 21-22 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,23-1,70 гривен.