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Нацбанк забрал лицензию и ликвидировал "Мегабанк": в чем причина

Фото: (facebook com / minfin.com. ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мегабанк".

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что решение регулятор принял 21 июля, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Как сообщалось, Национальный банк 2 июня 2022 года отнес "Мегабанк" к категории неплатежеспособных из-за существенных нарушений в оценке кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня начал принимать заявки от потенциальных инвесторов на участие в открытом конкурсе по выводу АО “Мегабанк” с рынка.

Это - первый банк, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время действия военного положения.

Напомним, профсоюз государственного АО "украинские энергетические машины" обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать решению ситуации вокруг вывода с рынка Харьковского "Мегабанка"

Ранее мы сообщали, вывод с рынка и ликвидация признанного неплатежеспособным "Мегабанка" может стоить государству около 6,5 млрд грн.

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Национальный банк Украины