Профсюоз предложил Зеленскому трехэтапную процедуру спасения "Мегабанка": что в нее входит

Профсоюз государственного АО "Украинские энергетические машины" обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать разрешению ситуации вокруг выведения с рынка харьковского "Мегабанка", а именно реализации плана частичной национализации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письме главы профсоюза Николая Турчина.

В комментарии РБК-Украина гендиректор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин добавил, что потенциальным инвестором банка может стать "Укрпошта".

В обращении профсоюзы просят не допустить ликвидации банка, которое повлечет за собой приостановку работы стратегически важного предприятия и поставит под угрозу выполнение контрактов по обеспечению энергетической безопасности страны.

"Нам известно, что существует правовой механизм разрешения ситуации. Владельцем "Мегабанка" может стать Министерство финансов, что позволит сохранить банковское учреждение, а значит, и средства АО "Украинские энергетические машины" и те проекты, которые реализовывались совместно с банком - "Укрпоште". Смена владельца банка происходит в три этапа. На первом этапе собственником становится Минфин, в результате заключения договора с Фондом гарантирования вкладов по стоимости 1 грн. На втором проводится процедура bail-in - конвертация обязательств крупных кредиторов в акции банка. Владельцами банка становятся Минфин Украины - АО "Укрэнергомашины". На третьем этапе Минфин продает свою долю новому собственнику", - сказано в письме профсоюзов.

По словам Субботина, оптимальным итогом третьего этапа является продажу банка в пользу "Укрпошты", что соответствует заявленным стремлениям почтового оператора создать "почтовый банк".

По данным "УЭМ", на счетах предприятия в "Мегабанке" находятся средства в сумме 1,5 млрд. грн., в том числе 0,8 млрд. грн. депозитов, которые были залогом под банковские гарантии в рамках реализации проекта с "Укргидроэнерго", финансируемого с привлечением кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, Минфин является кредитором "Мегабанка" согласно Соглашению о субфинансировании №23010-05/122 в рамках проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации", размер задолженности по которому составляет 0,5 млрд грн.

Авторы обращения отмечают, что "Украинские энергетические машины" и профсоюз активно сотрудничают с "Мегабанком" не первый год в зарплатных проектах, расчетно-кассовом обслуживании, открытии и обслуживании текущих безналичных счетов, предоставлении гарантий на выполнение договорных обязательств.

"За этот период сотрудничества ни между предприятием, ни между профсоюзной организацией не было никаких проблем и недоразумений с этим банковским учреждением", - сказано в письме.

Однако ситуация, которая сложилась вокруг выведения банка с рынка ставит под угрозу это сотрудничество, а также проекты предприятия, финансирование которых осуществляется средствами ЕБРР и ЕИБ. В частности, речь идет о реконструкции действующих гидроэлектростанций Украины, которые входят в структуру "Укргидроэнерго".

"Ликвидация банка подвергнет сомнению выполнение контрактов, заключенных за финансирование ЕБРР и ЕИБ, и, как следствие, приведет к отсутствию загрузки производства", - говорится в документе.

Турчин также обращает внимание, что несмотря на войну, коллектив "Укрэнергомашин" продолжает выполнять возложенные на него обязательства, работники не прекратили поставку турбинного и генераторного оборудования для украинских гидро- и атомных электростанций.

"В настоящее время ни одним из государственных органов не принято решение об осуществлении процедуры вывода АО "Мегабанк" с рынка с участием государства. Представляется, что только вВаше личное вмешательство и волевое решение может исправить описанную ситуацию и спасти наше предприятие", - подытожили в профсоюзах.

Как известно, со 2 июня "Мегабанк" пребывает под управлением Фонда гарантирования вкладов, ранее он был признан Нацбанком неплатежеспособным.

Временная администрация Фонда работает в банке до 2 августа. Кроме того, в ближайшее время должен завершиться конкурс на определение инвестора для финучреждения.

Альтернативой привлечения инвестора является ликвидация банка.