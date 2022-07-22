Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував "Мегабанк": в чому причина

Зазначається, що рішення регулятор ухвалив 21 липня, керуючись вимогами статті 15 Закону "Про Національний банк України", статті 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомлялося, Національний банк 2 червня 2022 року відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в оцінюванні кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 червня почав приймати заявки від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з виведення АТ “Мегабанк” із ринку.

Це - перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану.