RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував "Мегабанк": в чому причина

Фото: (facebook com/minfin.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.

Зазначається, що рішення регулятор ухвалив 21 липня, керуючись вимогами статті 15 Закону "Про Національний банк України", статті 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомлялося, Національний банк 2 червня 2022 року відніс "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в оцінюванні кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 червня почав приймати заявки від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з виведення АТ “Мегабанк” із ринку.

Це - перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, профсоюз державного АТ "Українські енергетичні машини" звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку"

Раніше ми повідомляли, виведення з ринку і ліквідація визнаного неплатоспроможним "Мегабанку" може коштувати державі близько 6,5 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України