Эксперты объяснили, почему национализировать "Мегабанк" выгоднее, чем ликвидировать

Выведение с рынка и ликвидация признанного неплатежеспособным "Мегабанка" может стоить государству около 6,5 млрд грн. В то же время передача управления банком Министерству финансов обойдется всего в 0,5-1 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo .

Как известно, "Мегабанк" стал первым и пока единственным банком, который признан неплатежеспособным во время войны и сейчас находится под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В августе 2021 года Нацбанк провел в банке внеплановую проверку, на основании которой предъявил финучреждению ряд претензий. Формально из-за невыполнения плана действий по итогам этой проверки, в феврале банк был признан проблемным. При этом после начала широкомасштабного вторжения России "Мегабанк" не получил рефинансирования.

По данным представителей банка, официально отказ был связан с тем, что на 24 февраля у банка не было проблем с ликвидностью. Нацбанк не пошел навстречу банку и не дал возможности зарегистрировать плановое увеличение капитала банка. В результате в июне банк признали неплатежеспособным.

При этом, по словам представителей банка, еще осенью 2021 года результаты внеплановой проверки были оспорены в суде, а накануне широкомасштабных боевых действий суд вынес решение, признающее проверку незаконной. Полный текст решения стороны получили на руки в начале июля. Впрочем, даже если решение вступит в законную силу, по "антиколомойскому" закону процесс выведения банка с рынка это не остановит.

Акционеры и эксперты обращают внимание на то, что одним из оптимальных вариантов решения вопроса с банком является его национализация.

"В случае ликвидации финучреждения, за которую негласно выступает Нацбанк, события будут разворачиваться не лучшим образом для государства. Во-первых, придется признать потерю порядка 1,5 млрд грн. средств "Укрэнергомашин", которые "застряли" на счетах "Мегабанка". Из них почти 900 млн грн - это депозиты, которые выступили залогом под банковские гарантии по проектам модернизации гидроэлектростанций днепровского каскада.

"Блокирование работы "УЭМ", скорее всего, приведет к его банкротству, потере уже существующих контрактов на 8,4 млрд грн., заморозке проектов с "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом", потере работы 5-тысячным коллективом в прифронтовом регионе, где и так не лучшая ситуация с рабочими местами. Не говоря уже о 250 млн грн., которые "УЭМ" должны были заплатить в госказну в качестве налогов. Общие убытки для государства, которое является акционером предприятия, будут колоссальными", - уверен основной акционер банка Виктор Субботин.

Во-вторых, около 4,5 млрд грн придется потратить на выплаты вкладчикам (Фонд гарантирования берет эти деньги в долг у правительства). В-третьих, около 0,5 млрд грн. потеряет Минфин, поскольку он является гарантом по ряду кредитных обязательств банка и вынужден будет их погасить ввиду признания финучреждения неплатежеспособным. Таким образом, итоговая стоимость ликвидации банка стартует от 6,5 млрд грн., подсчитали журналисты.

Альтернативой является привлечение инвестора, который либо создаст переходный банк, либо докапитализирует существующий и продолжит его функционирование. Фонд гарантирования продлил поиск такого инвестора до 12 июля.

Акционер "Мегабанка" Виктор Субботин предложил, чтобы таким инвестором выступили "Укрэнергомашины", Министерство финансов, или один из провайдеров финансовых услуг из ЕС. Экс-глава правления банка Алексей Яценко оценивает ориентировочный объем необходимых инвестиций в 0,5 - 1 млрд грн. Это фактически та сумма, которую банк не успел получить от акционеров в связи с тем, что началась война, отмечается в статье.

"Наиболее приемлемым вариантом было бы привлечение в качестве инвестора Министерства финансов. Ведь все ключевые финансовые потоки и так завязаны на него: "Укрэнергомашины" это госпредприятие, выплаты вкладчикам - из бюджета, выплаты по госгарантиям - из бюджета. Поскольку акционерами банка являются международные финансовые организации, вся отчетность регулярно проходила аудит компаний "большой четверки", - говорится в материале.

"За прошлый год мы полностью выровняли все показатели по залогам и резервам. Поэтому, если смотреть на ситуацию объективно, Минфин получит работающий, а не проблемный банк", - отмечает Яценко.