Нацбанк второй день повышает курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2020 года повысил курс евро до отметки 33,48 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 ноября установлен на таком уровне: 33,4806 гривен за евро (+ 0,1889 грн). При этом курс евро на 3 ноября составлял 33,2917 гривен за евро.

Фото: курс валют на 4 ноября

Отметим, курс евро растет второй день подряд после того, как в течение прошлой недели снижался. До этого снижения евро подорожал до 33,55 гривен - максимальных отметок почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже сегодня вырос до 33,44 гривен, потеряв по ходу торгов четыре копейки.

Курс доллара

На завтра, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 28,6 гривен. Американская валюта снова обновила двухлетний максимум, прибавив две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на уровне 28,6 гривен за 1 доллар (+ 0,0173 грн). При этом курс на 3 ноября составлял 28,5827 гривен за 1 доллар.