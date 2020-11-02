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Курс евро перешел к росту после трехдневного снижения

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 17:00
Курс евро перешел к росту после трехдневного снижения
Фото: курс евро перешел к росту (Pіxabay)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2020 года поднял курс евро до отметки 33,29 гривен за евро. Это на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 ноября установлен на таком уровне: 33,2917 гривен за евро (+ 0,0442 грн). При этом курс евро на 2 ноября составлял 33,2475 гривен за евро.

Курс евро перешел к росту после трехдневного снижения

Фото: курсы валют на 3 ноября

Отметим, курс евро снова начал расти после трехдневного падения. А до этого на прошлой неделе он достиг 33,55 гривен - максимальных отметок почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года - 33,64 гривен за доллар.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже сегодня вырос до 33,29 гривен, прибавив по ходу торгов 10 копеек.

Курс доллара

Нацбанк на 3 ноября 2020 года установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар, тем самым обновив двухлетний максимум.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

Это выше максимальных значений более чем за два года. При этом курс американской валюты находится в нескольких копейках от рекордных показателей трехлетней давности.

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