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Доллар на межбанке перешел к снижению после недельного роста

Киев, Вторник 03 ноября 2020 17:29
Доллар на межбанке перешел к снижению после недельного роста
Фото: курс доллара начал снижаться (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На межбанковском валютном рынке 3 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек - до 28,55 гривен, курс в покупке - до 28,52 гривен. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек - до 33,44 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне 28,5200 - 28,5500 грн/доллар, евро 33,4054 - 33,4406 грн/евро, российский рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Доллар на межбанке перешел к снижению после недельного роста

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, вчера торги закрылись в диапазоне 28,6100 - 28,6250 грн/доллар, евро 33,2791 - 33,2937 грн/евро, российский рубль 0,3552- 0,3557 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на 4 ноября 2020 года повысил официальный курс доллара до 28,6 гривен, что еще на две копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на уровне 28,6 гривен за 1 доллар (+ 0,0173 грн). При этом курс на 3 ноября составлял 28,5827 гривен за 1 доллар.

Отметим, доллар уже несколько дней подряд торгуется на максимальных за последние два года отметках, с каждым днем обновляя их. Официальный курс в последний раз был выше 28,49 гривен в сентябре 2018 года.

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